Jeux Video

Donc même si c'est plus fin sur PS4, la version PS3 se montre plus coloré et avec moins de brouillard.Voilà voilà....Mais y'a 4K au moinsUP :Bon c'était bien une capture de merde à cause du RGB.Vidéo plus représentative, et y'a du mieux :[pos=centre][/pos