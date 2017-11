Hier sortait apres plusieur repport l'extention multijoueur de FF XV pour l'occasion Square enix a son habitude nous propose un petit trailer explosif pour l'occasion.Ce DLC remplit de mystere qui explique precisement qu'est ce qui s'est apssé pendant les 10 ans d'abscence de noctis. Est aussi l'occasion pour FF XV de renouer son lien avec le Film Kingsglaive. Puisque l'on incarne un Kingsglaive dernier rempart du lucis dans cette periode sombre.Ce trailer est accompagné d'une petite video de Nobuo Uematsu un des compositeurs pour cette extention. Qui est semble t il toujours aussi vivant.Voilà pour ma part j'ai pu testé l'extention qi a eu pour le coup la bonne idée de metre une "encyclopedie" qui explique le role de chaque personnage et lieu dans l'univers ce qui est fort appreciable on a aussi l'occasion de retrouvé des eprsonnage du film dans le jeux et ca fait plaisir. Le DLC semble plus long et bien plus scenarisé que ce que l'on pouvait penser et il propose quand meme un systeme de magie / de craft et de customisation d'arme plus poussé que dans le titre original bref c'est une bonne surprise finalement pour cette experience multi dans FF XV.La creation de personnage etant aussi pour le coup tres tres poussé et convaincante