Hello,hier j'ai lancé pour la première fois Dead by Daylight sur PS4 (trouvé à 21€ sur base.com).J'ai rien lu et foncé dans la première partie (j'étais avec deux potes sur le canap'). En tant que survivant ça a été bien stressant mais j'ai réussi à fuir et gagner la partie. On l'a vraiment joué en mode fun.Puis une partie en tueur et là le drame.Je vois une survivante, je la poursuis, elle tourne à droite après la voiture. Je la suis, elle tourne encore à droite, pareil... Et au final bah elle n'a fait que de tourner autour de la voiture en étant totalement inaccessible. Mon tueur ne se déplaçait pas plus vite qu'elle donc elle était totalement safe en tournant de manière ridicule (insert BENNY HILL SONG PUTAIN) pendant que toute sa team était tranquille pour réaliser les objectifs.Evidemment, ce genre de situation va se dissiper quand j'aurai davantage d'expérience mais cette première impression m'a vraiment cassé dans le délireY en a ici qui jouent sur PS4 ? Je vais y jouer avec mes deux potes, y a moyen de bien se marre.