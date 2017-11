Ce jeu d’action/plateformes au look NES et fortement influencé par Mega Man , avec ses huit formes animales conférant divers pouvoirs, se veut respectueux des contraintes techniques de la 8-bit hormis son format 16/9 comme pour Shovel Knight – une autre source d’inspiration.

posted the 11/16/2017 at 06:14 AM by gunstarred