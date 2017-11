Voici une Information autour d'un jeu sorti entre autres sur Nintendo Switch :Les testeurs rendent leurs verdicts sur cette version. Voici les notes obtenues :- IGN Spain : 90/100- Destructoid : 80/100Et le test de Gameblog :Et pour finir, le test de Gamekult :Un bon portage en perspectif...Sources : http://www.gameblog.fr/tests/2897-l-a-noire-switc/ et https://www.gamekult.com/jeux/l-a-noire-3010005280/test-switch.html

posted the 11/15/2017 at 11:18 PM by link49