Voici une Information concernant, entre autres, le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Plus de 13 nouveaux jeux seront présents lors de l’événement, en comptant des nouveaux trailers de jeux déjà dévoilés. Reste à voir si on aura droit à une ou plusieurs grosses révélations. Pour rappel, voici les nominés pour le titre du GOTY 2017 :Les The Game Awards 2017 se dérouleront le 07 décembre prochain...Source : https://twitter.com/shinobi602/status/930850542326337539