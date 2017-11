Depuis plus d'un mois, c'était silence radio de la part de Gazillion Entertainment autour de Marvel Heroes, son Diablo-like sorti en 2013 sur PC et old-gen, ainsi que sur PS4 et One cette année. On sait désormais pourquoi.



C'est Marvel, sous l'autorité de Disney, qui a annoncé la fin de la collaboration entre l'éditeur et le studio dans un mail adressé à toute la presse :



Nous regrettons d'informer nos fans de Marvel Heroes que nous avons mis fin à notre relation avec Gazillion Entertainment, et que les jeux Marvel Heroes seront fermés. Nous tenons à remercier sincèrement les joueurs qui ont rejoint la communauté Marvel Heroes, et nous fournirons d'autres mises à jour dès qu'elles seront disponibles.



Déjà que je n'aime pas Disney en temps normal mais pour le coup c'est pire.



Disney qui rachète Marvel c'était la fin de Marvel quand on voit la merde qu'ils font avec que ce soit séries et films, DC c'est mieux à côté sauf pour Suicide squad qui est une blague de mauvais goût pour SJW.