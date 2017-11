Quant ils ont dit que SW Battlefront 2 n'aurait pas de season pass vous attendiez à quoi sans déconner?!A avoir 10 fois plus de contenu que le 1er gratuitement?!(si oui vous êtes trop con!)Donc oui il y a du lootbox dans le jeu comme 95% des jeux multi aujourd'hui alors pourquoi pleurer sur celui-ci et ne pas s'être plaint avant?!C'était évident que si les mecs annonçaient le jeu sans season pass qu'ils allaient récupérer le pognon autrement mais en laissant le choix aux joueurs plutôt que d'obliger les fans à prendre un season pass à 50€ en plus... ps: rien à foutre des lootbox je ne payerais pas un euro de plus mais au moins j'aurais toutes les map et DLC en plus gratos!bref rien de nouveau sous le soleil du gaming!