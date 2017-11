Voici une Information autour de la Nintendo Switch :IGN a réalisé un classement des vingt-cinq meilleurs jeux de la console. Le voici :25. Fire Emblem Warriors24. Picross S23. Disgaea 5 Complete22. Oxenfree21. Slime-San20. Sonic Mania19. ARMS18. Pokken Tournament DX17. Overcooked16. Thumper15. Cave Story+14. Golf Story13. The Binding of Isaac : Afterbirth+12. NBA 2K1811. Puyo Puyo Tetris10. Snipperclips09. Stardew Valley08. Shovel Knight : Treasure Trove07. Minecraft06. Steamworld Dig 205. Mario+Rabbids : Kingdom Battle04. Splatoon 203. Mario Kart 8 Deluxe02. Super Mario Odyssey01. The Legend of Zelda : Breath of the WildUn Podium riche en gros jeux...Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=2e84d4766eaccf854bd777df0ff9c047&t=1457959