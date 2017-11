Voici une Information autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Les sites ont publié leur preview pour le jeu. On commence par celle de Gameblog :Puis celle de GamerGen :Pour rappel, le jeu sortira le 01 décembre prochain…Sources : https://www.gamergen.com/tests/preview-xenoblade-chronicles-2-les-premieres-impressions-sont-elles-toujours-les-meilleures-impressions-287077-1 et http://www.gameblog.fr/news/71813-xenoblades-chronicles-2-nos-impressions-nuageuses

posted the 11/15/2017 at 05:12 PM by link49