Bon alors, je vais pas vous mentir, pour l'ultime grand jeu de la Switch en 2017, Xenoblade Chronicles 2 me fait très forte impression, de par par sa direction artistique enchanteresse, tant sur les personnages que sur les paysages ( Avis perso 101% honnête ), son histoire plus travaillé que dans l'opus X et qui devrait permettre quelque retournements de situations plutôt intéressants, et par son système de combat plus complexe, plus poussé, en bref, plus ambitieux que ce que Monolith Soft nous avait fait habitué jusqu'à présent. Mais alors que la sortie du jeu est imminent, me voilà que je me retrouve dans deux impasses, le premier plutôt économique, et le deuxième plutôt esthétique.Alors primo, j'irais m'acheter day one donc le jeu, mais j'aimerais bien me procurer l'édition collector du jeu, auquel je trouve les plusieurs bonus exclusives très intéressants ( Bande-son du jeu, artbook, ), mais le problème, c'est qu'à part Fnac et Micromonia, je ne trouve aucune entre enseigne proposant l'édition collector en dessous de €94.99 ( 5 euros de plus chez Micromania, avec le t-shirt offert pour les premiers acheteurs, objet auquel je trouve très sympathique à porter. )L'un d'entre-vous connaît t-il une enseigne qui pourrait éventuellement me proposer le prix le moins cher sur l'édition collector ? J'aurais vraiment besoin de le savoir dans les commentaires, ça m'aiderait vraiment beaucoup, parce qu'actuellement, mon compte en argent de poche est plutôt serré...Autre question, cette fois concernant les voix japonaises, j'ai entendu dire beaucoup sur l'inclusion de voix japonaises dans des jeux d'envergure similaire à Xenoblade Chronicles 2 ( Zelda BoTW, Fire Emblem Warriors, etc... ) et il me semble que pouvoir télécharger gratuitement et écouter les dialogues en japonais pourrait être en fin de compte une bonne chose, mais je me demande quand même si je devrais laisser une chance aux voix anglaises.Sincèrement, me recommanderiez vous d'opter pour les voix japonais plutôt que pour les voix anglaises ? Certains m'ont dit que les voix jap' sont honnêtement mieux que les versions traduites, faites-moi savoir en nombre dans les commentaires quelle version devrais-je considérer choisir, et peut-être qu'au final, cela m'inciterait à écouter pour la première fois depuis que je joue aux jeux vidéo dans son intégralité les dialogues en japonais. ( Mais heureusement accompagné des sous-titres français )Vos avis compte vraiment pour mon futur achat, parce qu'il faut vraiment prendre en compte l'ampleur de la nature du jeu en se procurant en écoutant la bande-son qui s'annonce magique du jeu tout en feuilletant les pages de l'artbook pour tout savoir sur l'art et l'esthétisme profond du jeu.Allez, on finit avec la révélation de deux nouvelles Blades que je trouve pour la part très réussies et dont j'irai certainement aller jusqu'à chambouler tout Alrest pour pouvoir mettre ma main sur ces deux-là !La première Mikumari et c'est une Blade d'Eau.et la deuxième s'appelle Aori, et c'est une Blade de glace. Le design de ces deux blades ont été réalisé par CHOCO et portent la voix respective d'Aya Sakura et d'Ayako Kawasumi.Magnifique, vous ne trouvez pasEn tout cas, my body is ready à fond. Allez, plus que 16 jours, plus que 16 jours, plus que 16 jours...