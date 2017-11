Le collector de Sword Art Online: Fatal Bullet se dévoile aux US avec pour une des rares fois, un meilleur contenu pour chez nous.Comme vous pouvez le voir, la version US du collector ne contiendra pas d'artbook, ni de MAP.A l'intérieur du coffret, nous retrouverons :-Le jeu-Deux figurines, Sinon et Kirito-Un artbook-Une mapLe jeu débarquera le 23 Février 2018.