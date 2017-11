Voici une Information autour de la version Nintendo Switch du jeu The Elder Scrolls V : Skyrim - Special Edition :Le site gadgets 360 est le premier site a donné son verdict sur cette version. Celle-ci obtient la très bonne note de 08/10. Pour rappel, cette version sortira ce vendredi…Source : https://gadgets.ndtv.com/games/reviews/skyrim-nintendo-switch-review-the-elder-scrolls-v-1775438

posted the 11/15/2017 at 03:29 PM by link49