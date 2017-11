Bonjour à tous !Je me permet de venir vers vous afin de vous proposer l'article que j'ai écris sur le site où je suis rédacteur. J'ai pu jouer à Xenoblade Chronicles 2 et voici donc ma preview de ce dernier :Vous verrez que c'est assez superficiel, car naturellement il faut en garder pour le test, et NDA obligent, je ne peux pas en dire plus qu'on me le permet ^^Cependant comme vous serez quelques-uns à aller lire cette preview, je répondrai, si je le peux, aux questions que vous pouvez vous poser, et ce dans les commentaires sur Gamekyo naturellement. Je fais ma pub certes, et je ne m'en cache pas, mais j'ai aussi envie de partager avec la communauté présente ici même.Pour la suite je vous attends en commentaires