Mike Ybarra nous l'enseigne sur Twitter, la fonctionnalité est là, peu avant les fêtes de fin d'année. Si vous préférez acheter un jeu à un proche via le Store plutôt que lui donner un titre au format physique ou encore une carte cadeau, vous trouverez une nouvelle option "Offrir en cadeau" à côté du traditionnel "Acheter", afin d'envoyer un code à un(e) ami(e) Xbox ou bien à une adresse e-mail. Que pensez-vous de cette nouveauté ?

posted the 11/15/2017 at 01:21 PM by gat