Voici le Top Media Create allant du 06 au 13 novembre 2017 :1. [NSW] Super Mario Odyssey – 73,315 / 652,2842. [PS4] Call of Duty: WWII – 67,044 / 235,3683. [NSW] Splatoon 2 – 23,130 / 1,318,1384. [PS4] Need for Speed Payback – 20,964 / NEW5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 14,027 / 802,4726. [PS4] Assassin’s Creed Origins – 11,051 / 82,7427. [PS4] ARK: Survival Evolved – 10,253 / 103,8008. [3DS] Style Savvy: Styling Star – 9,650 / 41,8269. [PS4] .hack// GU Last Recode – 6,659 / 68,47510. [PS4] Sonic Forces – 5,938 / NEW11. [PS4] Occultic Nine – 5,846 / NEW12. [NSW] Zelda: Breath of the Wild – 5,498 / 634,85013. [PS4] Gran Turismo Sport – 5,439 / 182,44014. [NSW] Sonic Forces – 4,686 / NEW15. [PSV] Occultic Nine – 4,595 / NEW16. [PS4] DJMax Respect – 4,376 / NEW17. [PS4] Taiko no Tatsujin: Drum Session! – 4,002 / 39,92518. [NSW] Pokken Tournament DX – 3,862 / 115,69119. [3DS] Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux – 3,533 / 74,18020. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 3,085 / 267,322Le jeu Super Mario Odyssey gagne une place, Assassin’s Creed Origins perd trois places sur Ps4, Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary perd quatre places sur Ps4 et quitte le classement sur PsVita, Pokken Tournament DX gagne deux places, Splatoon 2 gagne une place, Mario Kart 8 Deluxe gagne aussi une place et The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch gagne également une place…Passons maintenant au Top Hardware :01. Nintendo Switch – 79 95802. PS4 – 26 05803. 3DS – 19 36904. PsVita – 3 21005. Xbox One X – 1 46506. PS3 – 4107. Wii U – 36La 3DS, la Nintendo Switch et la Ps4 restent stables…Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20171108074/