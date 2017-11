Les coffres aléatoires dans les jeux devraient être considérés comme des jeux de hasard et d'argent et soumis à la réglementation afférente (casinos, française des jeux, ...) : interdiction formelle de vente aux mineurs, participation au fond dédié à la dépendance au jeu et contrôle voire sanction systématique par la justice en cas d'infraction avérée. La Chine a déjà mis en place un tel système.

Je vois que depuis quelques jours il y a une grosse polémique au sujet des lootbox, ces fameux coffres aléatoire. J'ai trouver ce commentaire sur le site "Le Monde" assez pertinent sur la réalité de ce système :Dire que cela va devenir la norme pour les prochains blockbusters, je ne peut pas m’empêcher de penser qu'un tel système n'aurait jamais vu le jour si les joueurs n'avait pas dit "AMEN" a la politique malsaine de certains gros du secteur.Perso, je pense qu'on prend beaucoup trop a cœur cette polémique. Notre seule arme, c'est les attaquer au porte monnaie et puis bon, les jeux vidéo c'est rien de plus qu'un passe temps, ce n'est pas nécessaire pour vivre. A lire certains, on dirait que c'est la fin du monde.....ba quand la fin du monde arrivera tu oubliera vite tes jeux vidéos mon pote