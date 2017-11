Le jeu mobile Fire Emblem Heroes va être prochainement mis à jour pour accueillir une toute nouvelle histoire, comme à l'ancienne intitulé "Book II".Cette histoire mettra en scène la princesse des glaces, Fjorm, face au maître des flammes Surtr. Anna est mystérieusement absente d'ailleurs, et les héros devront faire face à de 2 nouveaux lieutenants de l'armée ennemie d'Embla qui épauleront la princesse Veronica (et garniront davantage les amateurs de waifu XD...).Prochainement une grande session d'invocation permettra d'obtenir exclusivement des unités 5 étoiles y compris les personnages évènementiels (printemps, halloween, été ylisien/norhien...). Et à cette occasion, Fjorm seront offerte gratuitement.La dernière vidéo de Feh Channel présentant les prochaines nouveautés :

Who likes this ?

posted the 11/15/2017 at 10:45 AM by masharu