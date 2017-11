(il y a un indice dans l'image, pour la note du jeu). Le jeu d'Accolade nous rappelle qu'entre plusieurs AA(A) plus ou moins homogènes niveau finition, il existe encore une fosse pleine de daubes à l'ancienne qu'on voudrait vous refourguer à des tarifs indécents. 28 € pour une heure de blagues pourries, même le cinéma français n'oserait pas, c'est dire si l'on touche le fond avec cet appeau à rétro-gogos, si tant est qu'il y eût une forme de nostalgie autour de la licence Bubsy... ou alors un peu mêlée de honte, comme ces photos "full survêt'" de 5ème qu'on rechigne encore à brûler. Laid, court, imprécis, ponctué de non-mélodies et de voix digitalisées crispantes, The Woolies Strike Back paie surtout pour son intérêt au ras des pâquerettes et son clonage en règle du précédent jeu de Black Forest, mais sans la direction artistique. A moins de vouloir collectionner quelques milliers de pelotes pour le simple plaisir de tester les limites des collisions et de votre patience, ce nouveau Bubsy ne mérite pas la moindre caresse.