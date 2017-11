Je comprend la note de Star Wars Battlefront 2 sur Gamekult, le lootbox est pire que le season pass, pire que le pass en ligne et toute les connerie sortie jusqu'à ce jour, vous payer votre jeu, et le système de jeu te force pratiquement à dépenser de l'argent pour avoir un meilleur équipement.Need for Speed Payback utilise le même système, et EA veulent instauré un nouveau système et ça c'est juste pas possible, surtout que ça influence le gameplay et le déséquilibrage.