Le Metroidvania de Joakim 'Konjak' Sandberg‏ (Noitu Love) revient dans l'actu avec ce nouveau trailer de gameplay.Le jeu est prévu sur PC, PS4 et "la console morte" nommée Vita.A noter qu'une demo alpha est dispo sur PC depuis 2 ans.

Like

Who likes this ?

posted the 11/14/2017 at 08:45 PM by guiguif