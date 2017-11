Alors que la communauté entière de fans de l'ex-plombier moustachu ne s'est toujours pas remis du lamentable " Super Mario Bros. " en 1993, devenu depuis la hantise de Nintendo sur la pratique des adaptations théâtrâles de ses célèbres licences, voici que déboule l'info qui a fait un sacré buzz et qui s'est récemment répandu comme une traînée de poudre. En effet, selon les dires du très sérieux Wall Street Journal, il se murmure que le studio Illumination Entertainment était en négociation avec Nintendo depuis plus d’un an pour porter à l’écran les aventures du plombier. La société Nintendo aurait finalement accepté la proposition du studio à la condition d’être fortement impliquée dans le processus créatif du film d’animation, ayant même incité Shigeru Miyamoto à oeuvrer sur le film en tant que producteur. Oui oui, vous avez bien entendu, ceux qui nous ont servi la trilogie des Moi, Moche et Méchant, les Minions, Comme des bêtes, ou encore récemment Tous en scène aurait reçu carte blanche pour bosser sur un nouveau film Mario.Ironie du sort, le studio mi-frenchie, mi-américain appartient à Universal, avec qui Nintendo avait annoncé une collaboration follement ambitieuse pour construire des parcs à thème Nintendo !Mais est-ce une raison d'avoir la banane ? Ou faut-il y voir un risque potentiel d'une nouvelle catastrophe en vue ?Évidemment, ce projet ambitieux n'en est encore qu'au stade des rumeurs, et il est convenable de prendre cet affaire avec des pincettes, mais force est de rappeler que la plupart des fans de Mario ont tous eu le même scepticisme suivant les fuites majeures sur Mario + Rabbids Kingdom Battle avant même son officialisation, qui au final, a fini par devenir une excellente perle du catalogue de la Switch. Toutefois, Nintendo avait déjà indiqué l'année dernière qu'ils étaient en discussion avec des studios hollywoodiens pour pouvoir porter leurs célèbres franchises sur le grand écran, avec des films de qualité.Mais je voudrais avant tout connaître votre avis sur cette affaire, et me faire part de vos attentes concernant le film si tel ou telle occasion venait à confirmer la tendance d'un probable film d'animation centré sur l'univers de Super Mario. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un film d'animation Mario ? Pensez-vous que le studio Illumination est un bon choix ? Croyez-vous vraiment au potentiel économique d'une diversification de ses IP sur le grand écran ?