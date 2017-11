Un nouveau membre sur reddit, se dit être au courant de pas mal de détails concernant les leaks déjà posté par un autre membres, ceux dont j'en est fait des articles récemment, en soit il précise, confirme/dé confirme certains dires, alors d’après lui:- Sakura, Sagat, Cody et Sodom font actuellement parti d'office dans la saison 3, donc il confirme les dire de leaker en question.- Il confirme aussi que Roxy, et la Doll Shadoloo comme les 2 nouveaux persos, et précise que cette dernière sera Satsuki- C. Viper, Q, Oro and Necro qui seront offert gratuitement est partiellement vrai selon lui, car ils ne seront gratuit que pour tout possesseurs de Street Fighter V version vanilla, et pour ceux possédant la version Arcade Edition devront acheter ces personnages (avec argent réel ou Fight Money).- Aussi, C. Viper et Oro seront disponible au lancement de SFV Arcade Edition en Janvier, les 2 autres persos arriverons plutard. Ces personnage sont considéré hors de la saison 3, et devrons donc être acheter individuellement.- Concernant Soul Calibur 6, il confirme tout les dires du précédent leaker.Voili voilou!