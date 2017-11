Bien le bonsoir Gamekyo !Je reviens de chez un pote qui m'a donner trois jeux Master System dont le premier Sonic, mais je trouve qu'elle a quelque chose qui change comparer au autres...La voici à droite, celle de gauche étant pour comparer:L'étiquette ou est marquer le nom du jeu est grise... Alors que normalement c'est rouge comme sur la cartouche de gauche. J'ai chercher un peu sur Google mais n'ayant pas trouver de réponse, je trouve cela encore plus étrange...M'enfin voila, je vous partage cette "trouvaille" si quelqu'un aurait une quelconque idée ou avis à propos de de Sonic !

posted the 11/14/2017 at 07:00 PM by ecasol