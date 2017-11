Yo! La semaine dernière, j'ai pris ce jeu car il me faisait de l'oeil depuis son annonce. C'est clairement pas le jeu du siècle mais je me suis amusé. C'est addictif mais tellement répétitifEn gros, c'est un monde ouvert où il faut faire une multitudes de quêtes afin de retrouvé notre soeur qui a été capturé par le méchant Drakoth!- La patte graphique toute mimi- Gameplay simple et efficace- Beaucoup de loot (arme, chapeau, armure)- Fan service et de référence de chat- Énormément de lore en quête annexe (pas toujours intéressant cela dit)- Durée de vie assez conséquente pour le concept- Les musiques anecdotiques- Le scénario de base trop simpliste- Répétif à l'infini (toujours la même chose)- Peu d'environnements- PNJ sans intérêt sauf 5- Ça rame à certains moment genre 1% du tempsIMAGE MAISON!