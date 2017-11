Voici une Information autour de la Xbox One X :Compte tenu des très bons chiffres de ventes de la Xbox One X Royaume-Uni, écoulée au lancement à 80 000 unités vendues au en une semaine, la Ps4 Pro ayant a mis 4 semaines pour atteindre ce même chiffre, certains analystes semblent avoir changé opinion sur la dernière console de Microsoft. Selon Mark Piscatella, analyste du groupe NPD considéré comme l'une des sources de statistiques les plus fiables aux États-Unis, la Xbox One X devrait mieux se vendre sur ce marché, puisqu'il augmente ses prévisions de ventes sur Xbox One X. De bonne augure donc...Source : http://www.comunidadxbox.com/analistas-cambian-opinion-xbox-one-x/