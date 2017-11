Bon, j'ai pu faire quelques sessions sur Rocket League Nintendo Switch! Premier constat, je ne constate pas les baisses de framerate que certains ont sur le jeu. J'ai joué principalement en mode docked, j'ai testé en mode "nomade" et si effectivement le jeu n'est pas en résolution native, en action et en jeu, ça reste toujours fluideLe jeu est bien moins fin que son homologue PS4, évidemment ça doit piquer les yeux sur un écran 4K (on parle d'un jeu en 720p là), mais gros kiffe, on peut bel et bien jouer à 4 joueurs en écran splitté et même mieux : On peut faire cela avec seulement 2 paires de Joycons (et ça reste jouable)Désolé pour mon Skill vraiment pas terrible, je vais profiter de cette version pour poncer un peu le jeu du coup