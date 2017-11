Bonjour, bonsoir à tou·te·sJe jouais avant sur PC, mais j'ai décidé de revenir sur consoles. D'une part pour jouer avec les amis, mais aussi parce que j'adore la simplicité qu'offre une console comme la PS4 et le confort depuis le canapé.Le hic c'est que je suis très mauvais à la manette aux FPS et même après plusieurs années, je n'ai vraiment pas l'impression de m'améliorer.Puis l'autre jour je suis tombé sur ça :Un combo clavier/souris pour PS4. Un "Official licensed product" en plus. Puis j'ai regardé quelques reviews et ça a l'air d'être de la belle merde. Vu le tarif, je m'y attendais un peu.Donc j'ai continué à mener mes recherches et je suis tombé sur le XIM 4 :Un adaptateur clavier/souris qui fonctionne sur PS4 et Xbox One. Il est très cher, mais est apparemment très efficace, puisqu'on se rapprocherait grandement de l'expérience PC.Certains d'entre-vous l'utilisent déjà peut être. Qu'en pensez-vous ?Pour les autres. Seriez-vous contre ou pour, le fait de pouvoir brancher n'importe quel clavier/souris sur les prochaines consoles de salon à l'avenir ?