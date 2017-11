Les Plus

Les Moins

Un peu trop confiant dans le goût de reviens-y laissé par ses mini-jeux,Il y a bien des épreuves plus réussies que d'autres et de quoi s'amuser ponctuellement si l'on arrive à réunir quatre personnes avec autant de 3DS équipées du jeu pour en jouir au maximum, mais les bastons en ligne réservent trop de mauvaises surprises - surtout techniques mais pas que - pour laisser une impression finale positive. Enfin, le tarif de sortie assez élevé (40 euros sur l'eShop, un peu moins en magasin) de ce titre qui ressemble surtout à une compilation de défis annexes des Kirby plus classiques n'aidera pas les joueuses et joueurs hésitants à franchir le pas de l'achat sereinement.DaDiDou et son imprimante 3DCertains mini-jeux vraiment réussisMode histoire pas assez formateurJeu en ligne assez foireux et pas assez peupléPas assez de défis, de pouvoirs et de variations