Sous le nom d'Hal Egg, Hal Laboratory publie sur iOS et Android son premier jeu mobile, et premier titre indépendamment de Nintendo depuis très longtemps, intitulé en japonais Hataraku UFO. C'est un catcher game (machine à attraper) et il coute 480 yen (~3,60€).Vu le principe du jeu, et du modèle économique, je doute qu'il sorte en occident ou tout du moins qu'il fasse son petit effet.D'ailleurs le personnage a un air de Kirby dans sa forme UFO...