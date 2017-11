BonjourJ'aimerai me débarrasser d'une console que j'ai délaissé depuis plus d'1 an, ma PS3. Plus précisément une PS3 slim 320 Go (pour vous donner sa valeur...).*Le problème, c'est que ça fait des mois que j'ai fait une annonce sur leboncoin mais j'ai eu 1 ou 2 contacts qui ont été finalement annulé.Alors, j'ai pensé à la vendre à un "cash converters" sur place pour qu'elle soit vendue sur le champ mais je ne sais pas à quelle prix ou si il y a un meilleur moyen de la vendreMerci d'avance pour votre aide et qu'on me le dise si l'un d'entre vous souhaite me l'acheter