N'empeche Dragon Ball Fighterz est foutrement beau mais d'un niveau juste Wow!! Du coup limite j'ai trop envie de le prendre Day One, mais avec le pass qui fait cher et le fait qu'il tombe pile au même moment que MHW un de mes plus gros most wanted de la Gen. Bref franchement c'est juste magnifique et pourtant j'aime pas trop les jeux anime à la base, mais la c'est juste hallucinant le niveau de beauté/ soucis de détails ect rien y'a redire!! GG Bandai Namco et Arcsys