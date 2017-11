Salut à tous !



Comme vous le savez surement, le black friday de 2017 arrive la semaine prochaine !!

Ce sera surement l'occasion de faire de bonnes affaires... ou pas ??



En fait, je me pose la question de savoir si l'on va avoir des offres intéressantes niveau jv. En fouillant à droite à gauche on se retrouve déjà avec des offres de bundles plutôt intéressant comme la ps4 pro + 2ème manette offerte, ou encore une ristourne sur la pro en bundle avec un jeu, on trouve même de bonnes promo de switch + mario odyssee.



Alors je me pose la question... est ce que ça vaut le coup d'attendre le black friday ? Aurons nous des offres alléchantes ?? À quoi s'attendre pour cette cuvée ?



Et surtout... qu'espérez vous voir comme promo ?