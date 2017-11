"Le jeu est sans doute plutôt balèze dans les niveaux de difficulté élevés, ce qui est parfait, mais les pré-requis pour débloquer Mein Leben sont un peu inhumains. Un jeu de cette longueur devrait avoir un système de sauvegarde. En tant qu'expert en FPS, j'accepte le challenge, mais en tant qu'étudiant, je n'ai tout simplement pas le temps de jouer à quelque chose durant plus de dix heures d'affilée. Je suis sûr que bon nombre de chasseurs de trophées vous opposeraient les même raisons, comme j'ai déjà pu le voir dans quelques forums. Merci de changer les critères pour les rendre plus accessibles afin que ce trophée puisse être obtenu à travers plusieurs sessions de jeu."



Wolfenstein II : The New Colossus va t-il perdre son trophée le plus difficile ? C'est en tout cas le souhait des joueurs qui signent une pétition depuis quelques jours. Ils veulent faire supprimer le trophée car ils le trouvent trop difficile. On commence par un aperçu du jeu réalisé par nos soins.Depuis le 27 octobre dernier, les gamers peuvent faire la chasse aux nazis dans Wolfenstein II : The New Colossus. Un jeu qui a rencontré un franc succès, dont vous pouvez retrouver notre test juste ici. Comme pour tous les jeux aujourd'hui, il est possible de déverrouiller des trophées / succès pour certaines missions réalisées. Le trophée le plus dur dans Wolfenstein est "Mein Leben" (Ma vie). Il consiste à terminer le jeu avec la difficulté maximale, sans sauvegarde, sans utiliser de checkpoints et sans mourrir. Un speed run d'anthologie qui ne plait pas à tout le monde.Une pétition contre le trophée le plus durTout part de Aldo Slavic, un joueur croate qui est connu pour finir les jeux à 100%. Celui-ci n'est pas content car il considère qu'il ne peut pas jouer 10 heures d'affilée et que par conséquence il ne peut pas terminer le trophée Mein Leben. Il a adressé un message à MachineGames et Bethesda :Il a depuis été rejoint par de nombreux joueurs qui s'accordent totalement avec lui sur le sujet. Pour le moment pas de réaction des studios, mais la colère des joueurs gronde sur Internet. Et vous que pensez-vous de ce trophée ? Pensez-vous que MachineGames doit réduire la difficulté ou laisser le jeu comme ça pour les joueurs hardcore ? Répondez au sondage et donnez votre avis dans les commentaires.