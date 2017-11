Salut a tous, j'ecrit se petit article pour prévenir tout ceux qui on ou vont acheter un Xbox one X. Les mise a jour 4K ne sont PAS une option.

Apres voir passer près d'une heure au tel avec leur service client même après voir modifier plusieurs paramètres comme le demande d'up-date ou non, il vous sera OBLIGE de faire ces mise a jours.



Le truc c'est que ces mise a jour en question sont plus grosse que le jeu lui même!! 55Go pour halo 5 et 60Go pour gears of war 4. Autant dire que si vous n'avez ni l’espace disque a disposition (hdd externe) ou une connexion internet de qualité, et ben votre one x va vous rendre la vie impossible. les mise a jour 4K ne sont pas un option, elle sont liés au mise a jour classiques, donc impossible a éviter surtout pour le jeu en ligne.



donc ceux qui voulais une one X juste pour le gain de puissance en thermes de loading, ou autre perfs, et qui non ni fibre ni 4K ou voulais juste faire l'update sur certain jeu mais pas tous, honnêtement restez sur une one slim...



J'ai eu cette très mauvaise surprise, je poste cet article comme un avertissement a ceux qui voulais acheter ou offrir cet console, prenez bien cette info en compte lors de votre achat.



Lors de ma discussion avec le type des chez MS il ma confirmer avoir pleins de plainte a se sujet, et il n'y a aucune façon (pour le moment) de passer outre.