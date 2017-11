L’histoire met en avant Kazuha et Heiji Hattori sur fond de romance.Momiji Ooka est la reine de Karuta du lycée et désire Heiji comme futur mari alors que Kazuya n’est pas insensible au charme de son meilleur ami…Cependant lors d’un grand tournoi de Karuta dont Momiji participe, un des participants est assassiné.Conan et Heiji mènent l’enquête…Dispo sur le site de kudoproject et je ne fais aucune promotion de site... les vidéo ne s'affiche juste pas directement iciBon film pour les fans