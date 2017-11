Hello tout le monde,Aujourd'hui à travers cette nouvelle vidéo impressions (NO SPOIL) je vous parle de Nights of Azure 2 dans sa version PS4 Pro. J'avais bien aimé le premier jeu et j'attendais ce dernier mais quelle déception, il fait tout ou presque moins bien que le premier opus de la saga.Avec cette vidéo je reviens en trois minutes sur les points cruciaux de ce titre mais on était en droit d'attendre d'un jeu repoussé de quelques mois une finition exemplaire et ben rien du tout, si vous aimez les action RPG passez vite votre chemin, surtout au prix fort.Et vous ? Avez vous le jeu ? Qu'en pensez-vous ?