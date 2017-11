Dix jours après l'arrivée de la nouvelle sur les internets, Le Seigneur des Anneaux est officiellement de retour, mais sous un nouveau format.



En effet, on apprend aujourd'hui via le très sérieux de The Hollywood Reporter qu'Amazon a bel et bien signé pour une série télévisée adaptée du Seigneur des Anneaux. Le communiqué officiel se permet même une dédicace aux ayants-droits de Tolkien, qui ont été en conflit avec Peter Jackson et Warner Bros par le passé. Mais après une bataille juridique impliquant 80 millions de dollars, le sort en est jeté.



Le contrat concerne donc une série qui se déroulera avant les événements de La Communauté de l'Anneau, qui pourra être développée dans plusieurs saisons voire dans une série télévisée spin-off, déjà prévue par le deal.



Amazon abat donc clairement ses cartes et entend récupérer une sacrée part du gâteau à l'approche de la conclusion de Game of Thrones sur les écrans de HBO. En tous cas, le géant s'offre un argument de choc pour son service de streaming, Amazon Prime, qui sera forcément le distributeur exclusif de la série.