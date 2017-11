Voici une Information concernant entre autres le jeu Marvel vs Capcom Infinite :VgChartz a mis en ligne les chiffres à dater du 23 septembre. Capcom aurait écoulé au lancement du titre 175 861 exemplaires de son jeu Marvel vs Capcom Infinite. A noter que le jeu Uncharted : The Lost Legacy dépasserait le million.A niveau des consoles, la Ps4 serait encore première, suivie de la Nintendo Switch...Source : http://www.vgchartz.com/weekly/43002/Global/