Notre première question fut donc, en toute logique, de savoir pourquoi et surtout comment cette alliance avait été conclue et quelle entreprise, entre le développeur coréen Bluehole et Microsoft, avait fait le premier pas vers l’autre.



Brendan Greene : C’est un peu l’histoire de l’œuf et la poule… On a été voir du côté de Microsoft grâce au programme Game Preview. A l’image de l’Early Access sur Steam, ça nous permet de développer le jeu avec la communauté. Pour un shooter sur console, c’est hyper important d’avoir en amont ces retours d'habitués. On a vraiment retrouvé chez Xbox les mêmes possibilités de démarches que celles qu’on a sur PC avec l’Early Access.



Aaron Greenberg : On observe le jeu depuis son lancement : on en est vraiment fans. Personnellement, je regarde du PUBG depuis des mois et le simple fait de regarder des parties me fascine. Il faut savoir qu’en interne, on a une équipe totalement dédiée aux studios qui souhaitent passer par le programme Game Preview. En ce qui concerne PUBG, on est donc super fiers d’avoir annoncé une fenêtre d’exclusivité lors de l’E3. Plus on travaillait ensemble, entre équipes, et plus ce partenariat s’étendait. C’est donc à la gamescom qu’on a naturellement annoncé notre volonté d’être éditeur exclusif pour le jeu sur Xbox One. On apporte notre savoir-faire technique et nos équipes pour faire en sorte que PUBG puisse sortir le 12 décembre avec un niveau de qualité suffisant. C’est vraiment une super équipe et un super partenariat.

Cet accord de développement en vue d’aider une sortie console éveilla d’ailleurs chez les joueurs pas mal de questions, notamment sur ses conditions de mise en place et sur ses limites. Aaron nous précise par exemple que Microsoft apporte notamment l’aide des membres du studio The Coalition, en charge du très populaire Gears of War 4. Les développeurs du studio prêtent main forte, sur leur temps libre, aux équipes de Bluehole pour tout ce qui est lié au mapping des touches et aux sensations de jeu, pad en main. Nous n’apprendrons en revanche rien en ce qui concerne le portage du jeu sur une console concurrente une fois l’exclusivité passée, nos deux compères étant pour le moment concentrés sur la sortie de cette Early Access sur One via le programme Game Preview.

Prévu initialement pour une Early Access PC de 6 mois, le jeu n’en est pour l’instant toujours pas sorti. Pourquoi ?



Brendan Greene : La sortie aurait dû se produire il y a un mois étant donné que le jeu est disponible depuis 7 mois. A la sortie initiale, on s’était dit « 6 mois, c’est une bonne fourchette, on peut finir le jeu dans les temps », mais plus on avançait dans le développement et plus on se disait, en constatant l’arrivée de nouveaux problèmes, qu’annoncer une date exacte de fin d’early access était une mauvaise idée et que ça pouvait décevoir les joueurs si elle n’était pas parfaitement respectée. Du coup, on a voulu donner une fourchette plus large, on a donc mentionné la fin d’année 2017, ce qu’on vise toujours.

Nous abordons un peu plus tard le probable mélange des serveurs One-PC une fois le jeu disponible. Après tout, le support du clavier et de la souris est une feature que les développeurs peuvent désormais implémenter dans leur jeu sur Xbox One :



Brendan Greene : Cette démarche soulève beaucoup de problèmes techniques et il faudra prendre du temps pour les régler mais, dans la mesure où il s’agit d’expériences de jeu similaires, nous ne voyons pas pourquoi ces communautés de joueurs ne pourraient pas s’affronter et s’allier sur le terrain. On aura probablement quelque chose de plus concret à annoncer concernant cette question dans le futur mais, pour le moment, c’est quelque chose qu’on envisage.

Nous nous penchons par la suite sur le contenu du jeu, qui verra la map d’Erangel accompagnée d’une autre carte, désertique, très bientôt. Nous demandons donc à Brendan Greene de quoi sera fait le futur du titre : d’ajouts de cartes et d’armes uniquement ? La refonte complète du système d’escalade et de saut sera-t-il le seul modificateur de gameplay pour le futur de PUBG ?



Brendan Greene : Avec le Vaulting qui débarque bientôt sur le serveur de test de la communauté et qui sera également présent lors de la sortie du jeu sur One, on ressent que d’un point de vue purement gameplay, le jeu est en quelque sorte « complet ». Je pense vraiment que l’ajout de nouveux véhicules, cartes et armes aide à garder le jeu « frais ». Pour nous, après l’arrivée de la 1.0, il sera avant tout question de peaufiner ce que nous avons et d'ajuster les choses en fonction des retours de la communauté. On voit ça comme CS :GO : on veut donner aux joueurs un panel de maps sur lesquelles il peut jouer.

Un des moments forts de cette gamescom 2017 fut le premier tournoi mondial de PlayerUnknown’s Battlegrounds. Bluehole y testait la formule eSport pour son jeu et nous avons donc souhaité savoir ce qu’en avaient pensé nos deux compères :



Aaron Greenberg : Le jeu est incroyable à regarder, c’est un peu l’équivalent en jeu vidéo d’un tournoi de poker. Quelqu’un qui joue pour la première fois peut réussir à gagner et faire un Chicken Dinner. Tout le monde démarre avec le même équipement, c'est-à-dire rien. On atterrit, on loot, on récupère des armes et on essaye de survivre. Même les joueurs les plus expérimentés peuvent perdre très vite. Je pense vraiment qu’il y a là dedans des mécanismes qui rendent le tout incroyable à regarder. En revanche, pour ce qui est de la dimension eSport du jeu, Brendan pourra mieux vous répondre que moi.



Brendan Greene : On a hésité à qualifier notre premier tournoi "Invitational" d'« événement eSport » même si c’était organisé comme tel. On a encore besoin de trouver le bon format pour le genre Battle Royal. Personne n’en a fait donc on a besoin de temps pour trouver les meilleures méthodes. Pour l’IEM Oackland, qui arrive en novembre, on a directement demandé aux joueurs quelle serait la meilleure façon de juger les joueurs et de définir comment remporter un Battle Royal. Ils nous ont fait des retours intéressants et on les intègrera à l’organisation de l’IEM Oackland. On veut avant tout faire de bonnes fondations pour un bon jeu. On veut prendre notre temps : c’est vraiment un marathon, certainement pas un sprint.

Playerunknown's Battlegrounds sortira sur Xbox One le 12 décembre prochain.