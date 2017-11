En attendant des news sur Dead Island 3 (je me souviens pas d'une annulation), voici une édition collector pour la compile Dead Island Definitive Collection déjà sortie il y a deux ans.Cette édition est nomméCette édition nommé Dead Island Definitive Collection: Slaughter Pack.A l'intérieur, nous aurons droit (enfin nos amis au UK, car pas d'annonce pour chez nous pour le moment)-Le jeu Dead Island Definitive Edition-Le jeu Dead Island Riptide Definitive Edition-Le jeu Dead Island Retro Revenge-Un poster- Popcorn Suicide Zombie (environ 15cm)-Motorised Corpse Grinder (hand-fan)Le tout pour £54.99 sans les FDP et ce coffret sortira le 24 Novembre sur PS4 et One.[MAJ] Disponible chez Micromania pour 59.99€ (Merci Torotoro59 pour l'info