Le collector de Xenoblade Chronicles 2 est de nouveau disponible en préco pour 94.99€ et la manette est elle aussi de retour en stock pour 79.99€A l'intérieur du coffret, nous retrouverons :-Le jeu-Un Steelbook-Un CD contenant une sélection de musiques-Un artbook de 200 pagesLe jeu sera disponible le 1 Décembre sur Switch en exclu et sera édité à 12 000 exemplaires en France.J'espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens