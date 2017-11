Azure Striker Gunvolt: Striker Pack sur Switch sortira le 1er Decembre en Europe soit le meme jour que Xenoblade Chronicles 2.Pour rappel cette compile inclura Azure Striker Gunvolt and Azure Striker Gunvolt 2 originalement sortie sur 3DS mais avec de nouvelles features, des bonus, le 60fps, tout les DLC et du HD Rumble. Malheureusement contrairement au Japon, pas de DVD bonus avec l'OAV et encore moins de CD Drama.Le prix devrait avoisiner les 35 euros.