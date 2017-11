Voici une Information autour de la Saga Super Smash Bros. :Sur Nintendo Switch, on a déjà eu les jeux Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 2, et Fire Emblem, Pokemon et Metroid Prime 4 sont en développement, mais aucun Super Smash Bros. n'a été officialisé. Cependant, Nintendo Japon a déposé récemment des marques pour Splatoon, Animal Crossing, The Legend of Zelda et Super Smash Bros. Plus qu'à espérer que le jeu Super Smash Bros. for Nintendo Switch soit bientôt officialisé...Source : https://gamingbolt.com/super-smash-bros-trademark-filed-by-nintendo