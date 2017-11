C'est l'analyste de Niko Partners, Daniel Ahmad qui révèle ces chiffres presque alarmants quand on sait que le Steam Direct, programme de publication de jeux indés avec un ticket d'entrée de 100 $, était censé filtrer les arnaques et donc réduire un peu la masse. Visiblement, cela n'a eu aucun effet sur le nombre de titres sortis, puisque selon les chiffres de Kotaku cette fois, plus de 1000 jeux sont sortis sous ce label. De plus, il fait remarquer à ses lecteurs qu'il y a peu ou prou autant de jeux sortis cette année sur la plateforme de Valve qu'en cumulant toutes les sorties entre 2005 et 2015.



Cependant, Steam s'est mis à jour il y a quelque temps, pour permettre aux joueurs d'utiliser de nouveaux outils afin de faire le tri. Encore une année record donc, alors qu'il reste encore un mois et demi à couvrir avant d'entamer 2018.