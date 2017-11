Incluant plus de mille portraits, inédits ou actualisés, de nouveaux équipements et chaussures licenciés, des modélisations de joueurs mises à jour et deux nouveaux stades, cette mise à jour est portée par l'arrivée de David Beckham en tant que Légende pour le mode myClub. Le Data Pack 2.0 continue donc d'ajouter licences et autres contenus officiels avec l’arrivée de deux nouveaux stades : l’Emirates Stadium d’Arsenal, club partenaire du jeu et l’Estadio Nacional de Chile, seulement sur PS4, Xbox One et PC cependant. De plus, l'éditeur a signé un partenariat avec l’association de football chilienne permettant aux joueurs de PES 2018 de jouer avec les 16 équipes chiliennes sous licence au sein de la Ligue de Football Chilienne.



*Plus de 1000 nouveaux portraits, inédits ou mis à jour



*65 équipements officiels mis à jour



*9 nouvelles paires de chaussures



*40 mises à jour de modélisations de joueurs, dont Phillipe Coutinho, Gianluigi Donnarumma et André Silva



*Nouvelle signalétique des clubs partenaires pour les scènes cinématiques de la Ligue des Masters, dont Arsenal, l’AC Milan et le CR Vasco Da Gama (PS4, One, PC).