"Très important : vous n’avez pas besoin de maj pour jouer :

Même sans internet,

même en refusant le téléchargement

même sans avoir l’espace requis,

vous pouvez lancer le jeu et débuter la partie. Et mieux (coucou Doom), vous pouvez continuer à jouer après le lancement du téléchargement"



"comme mentionné, on peut lancer le jeu sans maj (6.5 go requis)"



