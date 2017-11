Voici quelque grosse rumeurs concernant la Saison 3, qui devrait débuter juste après la Capcom Cup 2017 qui se déroulera au prochain moisD'après le leaker (l'auteur qui avait leaké les TMNT dans Injustice 2 et qui a aussi mentioné que DMC5 et SC6 seront au PSX, entre autre), La saison 3 de SFV aura comme persos: Sagat, Sakura, Sodom, Cody, ainsi que 2 nouveaux persos , l'un d'eux serait Roxy de Final Fight, et l'autre serait une des Doll de ShadolooEt ce n'est pas fini, car en plus de ces 6 personnages, il y'aura aussi 4 autres personnages qui seront offert gratuitement à tout possesseurs de SFV et SFV:AE, qui seront: Crimson Viper, Q, Necro, et Oro.Voili voilou, sacrée rumeur n'empeche, et comme on dis à prendre avec des pincettes comme d'hab.