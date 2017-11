Loin d'être une expérience révolutionnaire ou de proposer quelque chose que les markéteux en mal de sensations définiraient comme groundbreaking, Outcast Second Contact arrive quand même à se faire une place au milieu de toutes les annonces sans saveur. Gardant son ambiance unique et une proposition de gameplay qui fait encore des émules dans les créations d'aujourd'hui, cet instantané du jeu vidéo de 1999 est assez dense et généreux pour emporter le cœur des joueurs. On reste donc pendu à la langue des développeurs et de l'éditeur pour enfin connaitre sa date de sortie définitive, qui devrait se situer en fin d'année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

! Eh ouais"Remaster" d'un de mes jeu d'action/aventure favoris... J'en ai rêvé ils l'ont fait !Pour rappel Outcast l'original sortie en 1999 c'était ça :Le remaster qui sort le 14 novembre :Comparatif entre l'original et le remasterRésumé de la preview de Gamekult en attendant les test :En espérant que leur remaster marche histoire de reboot la licence et en voir une suite un jour...Aussi une version switch n'est pas à exclure sellons les dévs