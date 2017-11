Sur Xbox One, lorsqu'on veux lance un jeu et que la console détecte qu'il y a une MAJ dispo, elle vous oblige à télécharger la MAJ avant de pouvoir jouer à votre jeu..



On s'appelle ça la magie de Microsoft.



Cependant, à l'heure de la sortie de la Xbox One X, ma question est simple : vous me confirmez que je suis OBLIGé de télécharger et d'installer des MAJ de 50 go (ce qui va me prendre 10h et me prendre tout l'espace sur mon disque dur) pour optimiser les jeux en 4K (alors que je n'ai pas d'écran 4K bien sûr) avant de pouvoir jouer à mes jeux ?



C'est tout simplement INADMISSIBLE et personne ne dit rien, j'hallucine.